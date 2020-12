Auch Gengenbach gehört zu den Orten, an denen das Wort "eigentlich" wohl eine neue Bedeutung gewinnt in diesen Tagen. Oder, wer wäre denn - eigentlich - nicht gerne in Gengenbach dabei gewesen, wenn dort das heutige Türchen am Adventskalender-Haus geöffnet wird...

Von unterwegs aus hat sich Kristin Haub per Mail gemeldet. Die Moderatorin war gerade in Gengenbach unterwegs und hat für den "Treffpunkt" im SWR Fernsehen gedreht. Als eine erfahrene SWR Reporterin konnte sie dort eine Gelegenheit nutzen und das Fenster zum heutigen 22. Dezember wurde – exklusiv – für sie und damit alle hier geöffnet: "Mein Adventskalender-Video muss unbedingt am 22. Dezember laufen, denn es ist ganz exklusiv für unsere User. Denn eigentlich ist da ja dieses Jahr kein Publikum zugelassen…" – eigentlich… Das 22. Fenster am Gengenbacher Adventskalender-Haus 2020 beleuchtet ein Motiv aus "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry SWR