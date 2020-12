per Mail teilen

Weihnachten, das Fest der 1.000 Fettpölsterchen und Kalorien. Lebkuchen, Marzipanbrote, Liebesgrübchen und Vanillekipferl haben es Anita Westrup besonders angetan. Die Völlerei macht glücklich. Aber nur ein paar Sekunden, dann kommt das schlechte Gewissen. Was hilft?

Bewegung! - lautet das einzige Fazit für SWR Reporterin Anita Westrup - Corona bedingt am besten in den eigenen vier Wänden. Mit ein bisschen Phantasie verwandelt sich die Spülmaschinen-Klappe in ein Sportgerät. Der Besenstiel wird zur Hantel und der Wäscheständer dient der Dehnung. Lassen Sie sich von skeptischen Blicken Ihrer Mitbewohner, Ehepartner, Kinder oder Haustiere nicht aufhalten. Einfach machen, mindestens 30 Minuten! Danach schmecken die Weihnachts-Plätzchen noch besser!