per Mail teilen

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit. Aber Weihnachten darf auch die Zeit der Kurzweile sein. Ein vielstimmiger Weihnachtsgruß von Robert Wolf, SWR Reporter mit dem universellen Reporter-Werkzeug.

SWR-Reporter Robert Wolf ist seit seiner Kindheit großer Fan der SWR3-Comedy und von Stimm-Wunder Andreas Müller. Die Faszination, die eigene Stimme als vielfältiges Werkzeug benutzen zu können und damit in verschiedene Rollen zu schlüpfen, ist bei ihm nach wie vor ungebrochen. Dies hilft in der täglichen Arbeit als Radio- und Social-Media-Reporter im Studio Freiburg. Aber auch bei manchem Familienfest, wenn die Stimmung mal nicht so dolle ist.