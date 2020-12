per Mail teilen

In Corona-Zeiten leiden viele von uns unter chronischer Unterkuschelung. Rücksicht nehmen, bedeutet Abstand halten. Aber ganz auf Umarmungen verzichten, müssen wir deshalb nicht - meint SWR Moderatorin und Reporterin Nadine Zeller.

In Island hat die Regierung kürzlich ihren Einwohnern geraten Bäume zu umarmen, um der Corona bedingten Kontaktarmut entgegenzuwirken. Und was in Island funktioniert, hilft doch sicherlich auch bei uns.

Um ihren Kuschel-Akku bei Corona-Unterkuschelung wieder aufzuladen macht SWR Reporterin Nadine Zeller etwas, das sie sonst eher belächelt: Sie geht in den Wald und umarmt Bäume SWR

Also nichts wie los. Rein in den Wald und ran an den Stamm. Denn drei Vorteile hat das Bäume umarmen: Sie infizieren sich nicht. Sie können sich nicht wehren. Und: Jeder der zufällig vorbei läuft, muss lachen.

Nadine Zellers Tipp: Eine gute Portion Selbstironie kann dabei nicht schaden.