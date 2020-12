per Mail teilen

Ein Körnerkissen wärmt Füße, Nacken oder Bauch und ist ein schönes, persönliches Geschenk. Mit einer Nähmaschine ist es recht schnell und einfach genäht – mit etwas Unterstützung schaffen das auch Kinder.

Körnerkissen nähen ist eine gute und sinnvolle Beschäftigung für die Adventszeit zu Hause - findet die Reporterin und Redakteurin Dinah Steinbrink vom SWR Studio Freiburg. Die Kissen können dann in der Mikrowelle, im Ofen oder am Kamin warm gemacht werden. Ab und zu am besten etwas anfeuchten, rät sie, damit die Körner nicht austrocknen. Auf die gleiche Art lassen sich kleine Taschen-Wärmer oder Wut-Säckchen nähen.

Körnerkissen nähen ist eine tolle Beschäftigung mit Kindern im Advent - findet SWR Reporterin und Redakteurin Dinah Steinbrink SWR

Für ein Kissen benötigt man:

Nicht-dehnbaren Baumwollstoff: 2 gleichgroße, rechteckige Teile, jeweils zirka 25x15 cm (geht auch größer oder kleiner, je nachdem, wie groß das Kissen sein soll)

Dinkel-Körner: bei der angegebenen Größe etwa 400 g (gibt's in vielen Supermärken, Drogerien oder Reformhäusern)

Außerdem: Trichter, Schere, Klammern oder Nadeln zum Stecken, Garn für die Nähmaschine

Wie es gemacht wird? Erklärt Dinah Steinbrink im Video!