Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt – das ist zu normalen Zeiten eine große Freude in der Adventszeit. Aber was ist normal in diesen pandemischen Zeiten! Die Weihnachtsmärkte fallen aus und damit können auch keine Glühweinstände angesteuert werden.

Aufgeben? Niemals! Vielmehr heißt die Devise: Machen statt Klagen. Und hier ganz konkret in unserem Adventskalender: Glühwein selber machen. Das ist der Plan. Und vielleicht geht es ihnen in Südbaden dann genauso wie unserem Studioleiter Christoph Ebner. Denn spätestens dann, wenn der badische Spätburgunder in den Topf kommt, wird der Wein zum Wii, der Topf zum Hafe und der Sternanis zum Aniskreiseli: Glühwii uf Alemannisch. Zutaten für den Alemannischen Glühwein: 1 Liter trockenen badischen Spätburgunder

0,2 Liter Apfelsaft

10 Kardamom-Kapseln

10 Piment-Körner

10 Nelken

2 Stern-Anis

1 Zimt-Stange

2 Teelöffel ganzer Anis

Orangenschale nach belieben - Zucker nach belieben SWR Studioleiter in Freiburg, Christoph Ebner, verrät sein Rezept für einen "Glühwii uf Alemannisch" SWR Die Gewürze in einem Topf ohne Fett anrösten und mit dem Apfelsaft ablöschen. Dann den Rotwein in die Topf gießen und auf maximal 64 Grad erhitzen. Nach belieben Orangenschale (bio) zugeben und Zucker. Tipp: Wer es gerne besonders fruchtig haben will, kann etwas Mangosaft zugeben. Der passt hervorragend zum Rotwein und vermindert den Alkoholgehalt.