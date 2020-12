So ganz wollte Offenburg nicht auf Weihnachtsmarkt-Stimmung verzichten - klein, fein, unter strenger Einhaltung der Corona-Vorschriften. Heute nun wird SWR Reporter Ulf Seefeldt berichten müssen, welche Konsequenzen der Shutdown in Offenburg haben wird. Immerhin: Sein Adventskalender-Video erinnert an das, was gewesen wäre, wenn...

Reporter Ulf Seefeldt aus dem SWR-Regionalbüro in Offenburg berichtet über und aus dem Ortenaukreis. Nicht nur aus den größeren Städten Offenburg, Lahr und Kehl, sondern auch aus dem Kinzigtal und dem Renchtal. Der Ortenaukreis ist der flächengrößte Landkreis in Baden-Württemberg. SWR Reporter Ulf Seefeld hat Weihnachtsmarkt-Stimmung in Offenburg eingefangen - solange es noch ging vor dem Shutdown SWR Zum Berichtsgebiet gehört auch das Elsass mit der Europa-Stadt Straßburg, in der der große traditionelle Weihnachtsmarkt dieses Jahr ausfällt. In Offenburg eigentlich auch - aber so ganz wollte man dort dann doch nicht auf Weihnachtsmarkt-Stimmung verzichten - solange es noch ging.