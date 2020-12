Es war einmal eine Zeit, da galt das Automobil als Sinnbild des Fortschritts, des Aufbruchs und Vorbote einer neuen, besseren Zeit. Lang, lang ist’s her - empfindet Redaktionsleiter Andreas Waetzel beim Stöbern im Fernseh-Archiv.

SWR Redakteur Andreas Waetzel blickt zurück ins Jahr 1957 - in eine Zeit, in der Autos noch vielbestaunte Statussymbole darstellten und in der Themen wie Verkehrskollaps, Tempobeschränkungen - oder Rad-Entscheid - völlig unbekannt waren. In dieser Zeit produzierte der damalige Südwestfunk eine Fernsehsendung unter dem Titel "Der Mensch und das Automobil".

SWR Redakteur Andreas Waetzel hat im Fernseh-Archiv Wundersames zum Thema "Mensch und Automobil" entdeckt SWR

Mit augenzwinkerndem Humor stellten die Autoren "tiefschürfende Betrachtungen zur Problematik menschlicher Beziehungen zu einem Vehikel" an. Das Besondere: Ein Teil der Aufnahmen dieser Dokumentation wurde in den fünfziger Jahren in Freiburg gedreht. Andreas Waetzel hat sie im Filmarchiv entdeckt und hinter das heutige Türchen im Adventskalender gestellt.