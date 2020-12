Ein besonderer Adventskalender überzeugt: Mathe macht Spaß! Besonders dann, wenn sich Kinder jeden Tag mit Tüfteleien in der Schule die Zeit des Wartens verkürzen können.

Mathe-Unterricht per digitalem Adventskalender, jeden Tag gibt es eine neue Mathe-Aufgabe für die Schüler.

Paulina Bisser ist Schülerin der 5. Klasse. Sie liest die Aufgabe vor: "Im Stall gibt es viele Boxen, in denen die Rentiere untergebracht sind…"

Mathematik-Knobeleien - Tag für Tag

Die Kinder müssen die Rentiere logisch sortieren. Statt Schokolade gibt’s Spaß und Lob von der Lehrerin. "Mathe im Advent" heißt das Ganze und richtet sich an Schüler ab der 4. Klasse.

Mathematiklehrerin Katrin Giese unterrichtet am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Waldkirch. Sie hat die Tagesaufgabe an die Wand projziert: "Die Schüler sollen dadurch mal eine Abwechslung im Matheunterricht bekommen, Spaß haben aber auch einen anderen Zugang zu Mathematik erfahren, den wir hier im Unterricht normalerweise gar nicht leisten können."

Von wegen "Mathe macht keinen Spaß"

Mathe kann also Spaß machen, wie hier am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Waldkirch. Die 5.-Klässlerin Lena Eckardt räumt ein: "In der Grundschule mochte ich Mathe noch nicht so, aber hier gefällt’s mir besser und der Adventskalender hat mich motiviert." Und ihr Mitschüler Luis Eble meint: "Mir gefällt er gut, die Aufgaben sind nicht zu leicht und nicht zu schwer und das macht mir Spaß."

Vielleicht kommt Weihnachten so doch schneller, als gedacht.