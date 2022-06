Gengenbacher Adventskalender auch 2021 ohne Zeremonie

per Mail teilen

Das Gengenbacher Rathaus wird auch dieses Jahr zum weltweit größten Adventskalender. Das erste Fenster wurde wegen Corona ohne Zeremonie erleuchtet.

Advent in Gengenbach: Bis Weihnachten werden in den 24 Fenstern des Gengenbacher Rathauses Motive aus dem Märchen "Der kleine Prinz" Antoine de Saint-Exupéry zu sehen sein. Im Gegensatz zu früheren Jahren wird es aber auf dem Gengenbacher Marktplatz - so wie schon 2020 - ziemlich ruhig bleiben. Der Adventsmarkt war bereits vergangene Woche abgesagt worden und 60 Beschicker mussten ihre Buden wieder abbauen.

Damit es mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation keine Menschenansammlungen gibt, wird es abends um 18 Uhr zur Fensteröffnung in Gengenbach keine Musik und keine Ansprachen geben. In vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit waren Markt und Adventskalender geplant worden. Darum sei es besonders "schmerzhaft und bedauerlich", heißt es aus dem Gengenbacher Rathaus: "Es ist keine einfache Situation für uns."