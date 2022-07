Adidas zieht sich zurück

Der Sportartikel-Hersteller Adidas hat verkündet, seinen Standort im Straßburger Europaviertel aufzugeben. Erst 2018 hatte das Unternehmen dort einen riesigen Neubau unmittelbarer Nähe zum EU-Parlament bezogen. Die Überlegungen des Unternehmens waren bereits seit einigen Wochen bekannt. Am Donnerstagmorgen haben die Manager den 140 Mitarbeitern am Standort nun die endgültige Entscheidung verkündet. Adidas will seine Büros dort aufgeben und die Verwaltung künftig in Paris konzentrieren. Für die Beschäftigten am Standort Straßburg ist das ein schwerer Schlag, aber auch für die Stadt. Bürgermeisterin Jeanne Barseghian, Pia Imbs, Präsidentin der Eurometropole sowie Frederic Bierry und Jean Rottner, die Präsidenten des Departements und der Region hatten sich Anfang Juni in einem gemeinsamen Schreiben an das Unternehmen gewandt und gegen die Pläne protestiert.