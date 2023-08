Barrierefreiheit, ÖPNV-Anbindung, Sicherheit: Der Auto Club Europa stellt bundesweit Park&Ride-Parkplätze auf den Prüfstand - auch in Freiburg. Das Ergebnis: Das geht noch besser.

Wenn in der Stadt alles dicht ist, können Park&Ride-Parkplätze eine praktische Lösung sein: kein stockender Verkehr, keine langen Staus, keine nervige Parkplatzsuche. Dafür eine gute ÖPNV-Anbindung und viele freie Plätze, so die Idee dahinter. Die Nutzung von Park&Ride-Parkplätzen ist in vielen Städten und Kommunen kostenlos. Aber nicht mehr in Freiburg. Warum?

Das Problem: Die Parkplätze an den insgesamt neun Standorten in Freiburg waren meistens voll, Autofahrer blockierten den Platz, ohne den ÖPNV zu nutzen. Daher hat der Freiburger Gemeinderat im vergangenen Jahr beschlossen: Wer sein Auto auf einem Park&Ride-Platz abstellen möchte, muss ein gültiges Ticket für den Nahverkehr oder einen Parkschein hinter die Windschutzscheibe legen. Mit der neuen Regelung will die Stadt Freiburg keine Mehreinnahmen generieren, es geht darum, die Parkplätze für die Menschen freizuhalten, die dort wirklich auf Bus und Bahn umsteigen. Die Park&Ride-Flächen sind für die Stadt ein wichtiger Baustein der Mobilitätswende.

ACE-Regionalbeauftragter kritisiert die Parkberechtigungen

Auf dem Park&Ride-Parkplatz an der Freiburger Paduaallee gibt es seit der Neuregelung wieder viele freie Parkplätze. Das hat der Busfahrer Florian Läufer beobachtet. Früher habe es hier viele Wildparker gegeben, jetzt sei alles geregelt, so Läufer. Bestnoten also für diesen Park&Ride-Standort? Sven Hübschen sieht noch Verbesserungsbedarf. Er ist Regionalbeauftragter des Auto Clubs Europa. Gemeinsam mit hunderten Ehrenamtlichen stellt er Park&Ride-Parkplätze auf den Prüfstand. Am Standort an der Paduaallee bemängelt der Fachmann den organisatorischen Aufwand, der mit den Parkberechtigungen einhergeht.

Viele Pendlerinnen und Pendler hätten durch ihren Betrieb ein 49-Euro-Ticket oder ein Jobticket, dazu müssten sie separat nochmal online den Parkschein beantragen, so Hübschen. "Es ist kein unüberwindbares Bollwerk, aber ein zusätzlicher Aufwand", sagt der ACE-Regionalbeauftragte. Gleichzeitig sei es positiv, dass jetzt mehr Parklätze für Pendlerinnen und Pendler zur Verfügung stünden. Wer zum Beispiel eine Regiokarte, ein SC-Ticket oder ein DB-City-Ticket hat, kann online eine entsprechende Parkberechtigung beantragen. Wer allerdings spontan parken und mit Bus und Bahn in die Stadt fahren möchte, für den kann es teuer werden. Ein Ticket für ein Parkhaus in der Innenstadt ist unter Umständen billiger als ein Park&Ride-Parkschein und ein ÖPNV-Fahrschein.

SPD-Stadtrat sieht auch Verbesserungsbedarf

Der Freiburger SPD-Stadtrat Stefan Schillinger, Sprecher für Bildung und Verkehr, gibt zu, dass bei der Neuregelung der Park&Ride-Plätze durchaus noch Luft nach oben besteht. Das Problem sei der Einzelfahrschein, da werde an einer digitalen Lösung gearbeitet; dass auch derjenige, der einen Einzelfahrschein mal spontan kauft, parken könne und die Berechtigung nachweist, erklärt Schillinger.

ACE testet bundesweit Park&Ride-Parkplätze

Unter dem Motto "Kann Deutschland P+R?" schickt der Auto Club Europa rund 700 Ehrenamtliche auf Prüfmission durch Deutschland. Mehr als 250 Park&Ride-Parkplätze mit ÖPNV-Anschluss werden unter die Lupe genommen. Überprüft werden dabei vier Kategorien: Angebot & Ausstattung, Barrierefreiheit, Sicherheit und zusätzliche Mobilitätsangebote. Ziel der Aktion ist es, auf Missstände hinzuweisen, Verbesserungen anzustoßen und Lob auszusprechen.