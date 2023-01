In Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) stehen seit Dienstag drei Männer vor Gericht. Sie sollen Senioren mit angeblich medizinischen Matratzenauflagen um viel Geld gebracht haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern "gewerbsmäßigen Bandenbetrug" vor. Sie sollen Senioren auf einer Kaffeefahrt vom Kinzigtal (Ortenaukreis) in den Südschwarzwald bei Schönau (Landkreis Lörrach) überteuerte Matratzenauflagen verkauft haben.

Auch in der Vergangenheit sind Menschen bei Kaffeefahrten abgezockt worden. Colourbox

Wucherpreise für Matratzenauflagen

Einen Wucherpreis von rund 1.500 Euro pro Matratzenauflage verlangten die mutmaßlichen Betrüger von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kaffeefahrt aus Haslach im Kinzigtal. Dabei, so die Anklage, wurde die Kundschaft getäuscht, indem eine angebliche medizinische Wirkung der Auflagen durch magnetische Felder versprochen wurde.

Betrüger brachten Senioren zum Bankautomat

Den Preis mussten die Senioren sofort bezahlen: Das Geld sollten sie vor Ort vom Geldautomaten abheben. Die mutmaßlichen Betrüger brachten die Opfer direkt dorthin. Den schnellsten Käufern stellten die drei Männer laut Staatsanwaltschaft außerdem verschlossene Briefumschläge in Aussicht. Diese sollten Geldbeträge enthalten, um den Kaufpreis erträglicher zu machen.

SWR-Reporterin Andrea Wortmann hat den ersten Verhandlungstag im Gericht verfolgt.

Opfer glaubten den Betrügern

Mindestens sechs Menschen sind auf die Masche hereingefallen - es könnten aber auch weitaus mehr gewesen sein. Zum Teil kauften die Opfer auch gleich mehrere der überteuerten Auflagen. So schilderte der Zeuge, der die Männer angezeigt hatte, am Dienstag vor dem Amtsgericht in Bad Säckingen, er habe auch noch eine Auflage für seinen Sohn erstanden. Eine Zeugin mit Schlafproblemen sagte aus, sie habe große Hoffnung in die Matratzenauflage gesetzt.

"Ich war angeschlagen und habe schlecht geschlafen. Ich habe gehofft, dass die Auflage hilft."

Nur einer der Angeklagten bei Prozessauftakt

Von den Angeklagten, die aus Norddeutschland stammen, war am Dienstag nur einer im Prozess anwesend. Die zwei anderen waren nicht erschienen: Einer von ihnen hatte ein Attest über eine Erkrankung vorgelegt, der andere war einfach so weggeblieben. Schon am Mittwoch könnte das Amtsgericht Bad Säckingen das Urteil fällen.