Bauarbeiten an defekter Leitung

Die Reparaturarbeiten an der defekten Abwasserleitung im Freiburger Industriegebiet Nord werden wohl zwei Wochen andauern. Wegen der geborstenen Leitung ist Montag ein drei Meter großer Krater entstanden. Mit Hochleistungspumpen wird das Abwasser derzeit über einen oberirdischen Bypass an dem defekten Rohr vorbeigeleitet. Am Mittwoch sollen die Bauarbeiten für einen sogenannten Brunnen beginnen, über den das Tiefbauamt der Stadt das Grundwasser absenken will. Zusätzlich muss verhindert werden, dass der an der Baugrube vorbeifließende Bach das Loch flutet. Gelingt dies alles nach Plan soll kommende Woche die defekte Betonröhre ersetzt werden. Warum die Abwasserleitung aus Stahlbeton brechen konnte, ist derzeit noch unklar. Nach Angaben des Tiefbauamtes wurde die Betonröhre, wie das restliche Leitungssystem der Stadt auch, regelmäßig auf mögliche Schäden hin überprüft.