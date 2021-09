per Mail teilen

Am Sonntag stimmen die Schweizer Wahlberechtigten ab, ob die "Ehe für alle" eingeführt werden soll. Bislang schienen die Befürworter vorne zu liegen, jetzt holen die Gegner auf.

Am kommenden Sonntag können die Wahlberechtigten in der Schweiz darüber abstimmen, ob die Ehe für alle eingeführt werden soll. Lange zeit sah es so aus, als ob sich die Befürworter durchsetzen könnten - inzwischen allerdings holen die Gegner der Initiative auf. Vor allem die Frage, ob lesbische Paare Samenspenden erhalten sollen, sorgt für Zulauf bei den Kritikern.