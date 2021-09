Schweizer Bevölkerung entscheidet über "Ehe für alle"

per Mail teilen

Am Sonntag stimmen die Schweizer Wahlberechtigten ab, ob die "Ehe für alle" eingeführt werden soll. Bislang schienen die Befürworter vorne zu liegen, jetzt holen die Gegner auf.

Vor allem am Thema "Samenspende" scheiden sich die Geister. Wie hier in Solothurn verteilen Freiwillige wie Maria von Känel bereits im Morgengrauen Werbematerial. Flyer der Kampagne "Ehe für Alle", die in kurzer Zeit vergriffen sind. Kommt die Initiative durch, dann wären künftig auch Samenspenden für lesbische Paare möglich.

"Schon seit 21 Jahren gibt es ja die Fortpflanzungsmedizin. Heterosexuelle Paare nutzen diese Möglichkeit. Jetzt geht es nur noch um die Gleichstellung für lesbische Paare."

Noch liegen die Befürworter der Initiative mit 63 Prozent Zustimmung weit vorne. Doch Gegner wie Timmy Frischknecht machen mit dem Thema Samenspende erfolgreich Stimmung. Mit vielen Auftritten und Diskussionsveranstaltungen haben die Gegner der "Ehe für Alle“ seit August einiges an Boden gut gemacht.



Timmy Frischknecht, Präsident der jungen Eidgenössischen Demokratie Union, geht es weniger darum, ob Paare hetero- oder homosexuell zusammen leben. Sein Kampf richtet sich generell gegen Samenspenden.

"Ich wünsche mir, dass jedes Kind erfahren kann, woher es kommt. Die Identität ist etwas wichtiges."

Es bleibt spannend, ob die Frage der Samenspende am Ende wahlentscheidend für den Ausgang der Volksabstimmung zur "Ehe für Alle" sein wird.