Hoher Zeitdruck und mehr Verkehr auf der Autobahn sorgen für gefährliches Verhalten. Viele Lkw-Fahrer halten den Mindestabstand nicht ein. Das hat eine Kontrolle auf der A5 belegt.

Stefan Gehring steht in seiner roten Jacke mit Stift und Schreibblock in der Hand auf der Brücke direkt über der A5. Es ist regnerisch-kalt, windig und laut. Für jeden Lkw, der an der Abfahrt Lahr vorbeifährt, macht er einen Strich. Für jeden Lkw, der zu dicht auffährt auch. Stefan Gehring ist Kreisvorsitzender für den südlichen Oberrhein beim Auto Club Europa (ACE). Im Laufe der einstündigen Kontrolle auf der Brücke muss er feststellen: Jeder dritte bis vierte Lkw fährt zu dicht auf. Der Abstand zwischen einem Laster und dem davor fahrenden Fahrzeug sollte mindestens 50 Meter betragen.

Immer wieder tödliche Unfälle

Ihre Aktion sei kein böser Fingerzeig gegen die Lkw Fahrer, sagt Stefan Gehring. Die Fahrer stünden unter eminentem Lieferdruck, der sich durch Corona noch erhöht habe. Der ACE wolle mit der Kontrollaktion vielmehr auf die Gefahr aufmerksam machen.

„Wenn auf den stehenden Verkehr am Stauende ein 40-Tonner aufschlägt, da wollen Sie nicht mit dabei sein!"

Der zweite Mann in roter Jacke auf der Brücke ist Sven Hübschen, der Regionalbeauftragte des ACE aus Stuttgart. Er berichtet von jährlich ca. 500 Lkw-Unfällen bundesweit, die deshalb passieren, weil zu dicht aufgefahren wird. Und immer wieder sterben dabei Menschen. So wie es 2019 an der nächsten Anschlussstelle Offenburg passiert ist. Ein Porsche wurde von einem 40-Tonner erwischt. Das sei tödlich ausgegangen, so Hübschen.

Aktion "Mit Abstand sicher ankommen" SWR Ulf Seefeld

Immer wieder grüßen an diesem Vormittag Brummifahrer per Lichthupe die beiden Männer in ihren roten Jacken auf der Brücke bei Lahr. Vielleicht wollen sie sagen: "Oh sorry, ich bin zu dicht aufgefahren!" Vielleicht wollen sie aber auch sagen: "Gut, dass ihr mal wieder messt und uns an den Mindestabstand erinnert."