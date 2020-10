Der Weihnachtsmarkt in Straßburg findet in diesem Jahr nicht statt. Angesichts der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen hat Bürgermeisterin Jeanne Barseghian die Reißleine gezogen.

Straßburger Weihnachtsmarkt dpa Bildfunk Marijan Murat

Straßburg bleibt trotzdem Weihnachtshauptstadt

Dass der wichtigste und älteste Weihnachstmarkt Frankreichs, der Weihnachtsmarkt in Straßburg, dieses Jahr ausfallen muss, hat Bürgermeisterin Jeanne Barseghian am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Von einer Absage wollte sie aber nicht sprechen. Zwar gebe es keine Marktstände, aber mit all der Weihnachtsdeko, der Beleuchtung, den Animationen und vor allem der großen Tanne bleibe Straßburg trotzdem Weihnachtshauptstadt, also "Capitale de Noel", wie es in Frankreich heißt.

Pandemie wirkt stärker als Terroranschlag 2018

Nach dem Terroranschlag in Straßburg im Dezember 2018 war der Weihnachtsmarkt nach wenigen Tagen wieder angelaufen. Der Attentäter hatte der Stadt damals ihr weihnachtliches Treiben nicht nehmen können. Das Corona-Virus tut dies nun. Die Straßburger Bürgermeisterin verkündete nun die Entscheidung, dass angesichts der sich weiter zuspitzenden Pandemie ein Aufstellen der Buden nicht verantwortbar sei. Man müsse sich auf eine Reihe von Animationen, Ausstellungen und Rundgängen, die sich durch die Stadt ziehen, beschränken, so Jeanne Barseghian.

Erst vor zweieinhalb Wochen hatte die Stadt ein Konzept für einen Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen vorgelegt. Glühwein und elsässische Spezialitäten hätte es danach nur in besonderen Verzehrzonen geben sollen. Für die Buden waren weit größere Abstände vorgesehen als sonst. Aber Besucher hätten nichts vom traditionellen Angebot missen müssen. Heute ist das aus Sicht der Stadt nicht mehr zu halten.

Maximale Corona-Alarmstufe fast erreicht

"Wir haben die maximale Corona-Alarmstufe fast erreicht", erklärt die Rathauschefin. "Die Maßnahmen werden immer restriktiver – nicht nur hier, sondern auch im Rest Frankreichs, im Rest Europas und nicht zuletzt in Deutschland." Bei dieser aktuellen prekären Situation hätte man ohnehin mit einer sehr schwachen Frequentierung des Weihnachtsmarktes 2020 rechnen müssen. Straßburgs Corona-Inzidenzwert liegt inzwischen bei über 250 und hat damit einen wichtigen Grenzwert überschritten. Die Menschen müssen damit rechnen, dass in Kürze nächtliche Ausgangssperren verhängt werden.

Händlerinnen und Händler sind wütend

Trotzdem ist die Entscheidung der Stadtspitze nicht für alle akzeptable. Schon kurz nach der Bekanntgabe versammelten sich vor dem alten Rathaus die ersten wütenden Händlerinnen und Händler. "Ein Weihnachtsmarkt ohne Verkaufsbuden ist unmöglich“, schimpft eine Frau. “Mein Großvater hat den Weihnachtsmarkt schon mitgemacht auf dem Place Broglie. Wir stehen auch auf den Jahrmärkten. Aber sehr viele Jahrmärkte sind abgesagt worden. Jetzt, ohne den Weihnachtsmarkt, da sind wir erledigt, ganz einfach. Das ist für alle das Ende.“ Sie und die anderen Beschicker seien erst am Morgen, kurz vor der Presskonferenz, per Mail über die Absage informiert worden. Dabei hätten sie so viel für den Weihnachtsmarkt investiert. Seit dem Sommer würden sie sich darauf vorbereiten. Die Bestellungen seien längst gemacht.

Stadtverwaltung verspricht Hilfe

Die Händlerinnen und Händler sollen nicht allein gelassen werden, verspricht die Straßburger Stadtspitze. Sie hat sogleich verkündet, dass man ihnen helfen wolle. Wie das geschehen könnte, ist aber noch nicht klar. Man stimme sich mit den staatlichen Stellen ab, hieß es.