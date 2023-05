Sommer-Skispringen in Hinterzarten abgesagt

per Mail teilen

Nach mehreren Wettbewerben auf er umgebauten Adler-Schanze sollte die Neuauflage des Sommer-Skispringens folgen. Doch daraus wird nichts - wohl aus Kostengründen.

Das Sommer-Skispringen in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das haben das Organisationskomitee und Hinterzartens Bürgermeister Klaus-Michael Tatsch (CDU) bekannt gegeben. Grund seien steigende Kosten und finanzielle Risiken, heißt es auf der Homepage der Veranstaltung. Die Absage sei in Abstimmung mit dem Deutschen Skiverband (DSV) beschlossen worden.

Im Oktober 2022 waren auf der Adler-Schanze in Hinterzarten die Deutschen Meisterschaften der Nordischen Kombination und im Skispringen ausgetragen worden. Im Januar dieses Jahres folgte der Skisprung-Weltcup der Frauen. Nach diesen Wettbewerben hätten die Zeichen für den Sommer-Grand-Prix zunächst gut gestanden.

"Gerne hätten wir die Tradition in diesem Jahr mit dem Sommerskispringen in Hinterzarten wieder aufleben lassen, aber die steigenden Kosten und die unvermeidbaren finanziellen Risiken haben uns gezwungen, die schwierige Entscheidung einer Absage zu treffen."

Mehrere Pannen beim Umbau der Adler-Schanze

Die Adler-Schanze in Hinterzarten war jahrelang für viel Geld umgebaut worden. Rund drei Jahre lang war die 100 Meter hohe Schanze wegen der Bauarbeiten gesperrt gewesen. Dabei hatte es immer wieder Probleme gegeben. So hatten etwa der Schanzentisch und der neu gebaute Anlaufturm nicht zusammengepasst. Die Kosten stiegen von gut drei auf vier Millionen Euro.

Im Herbst 2022 folgte dann die nächste Panne: Die Schanze hatte gerade erst nach aufwendigen Bauarbeiten geöffnet, da fiel ein Wasserschaden auf. Aus dem Anlaufturm tropfte Wasser - sickerte in die neue WC-Anlage und den Schaltraum. Der Ski-Club bewässert die Schanze, um auch ohne Schnee Skispringen zu können. Der Springer gleitet dadurch auf einem Wasserfilm.

Lob beim Frauen-Weltcup

Beim Skisprung-Weltcup der Frauen im Januar gab es dann viel Lob für die "perfekt präparierte" Schanze, wie Metzler damals sagte. Die Athleten seien mehr als zufrieden damit. Das sei wichtig, denn Hinterzarten sei ja auch Bundesstützpunkt, betonte Metzler beim Turnier.