Corona macht einsamer - aber auch kreativer: Ein 18-jähriger Abiturient aus Kandern-Wollbach (Kreis Lörrach) haut in die Tasten des Klaviers und komponiert eine Corona-Ballade über Not, Einsamkeit und Gleichgültigkeit.

Der schlaksige junge Mann mit braunen Haaren sitzt am Klavier im Wohnzimmer seines Elternhauses und singt sich den Weltschmerz von der Seele. Was er singt, hat der 18-jährige Abiturient Felix Gerwig selbst so in seinem Freundeskreis erlebt.

Er teilt die Musikleidenschaft mit seinem älteren Bruder Max, mit Mutter Martina und Vater Harald Gerwig. Der ist als Organist mit Kirchenmusik vertraut und begeistert von der Komposition, die sein Sohn hundertfach im Wohnzimmer gespielt hat. Felix Gerwig ist nachdenklich und eher zurückhaltend, aber musikalisch geht er aus sich heraus. Musik ist für ihn keine Kopf-, sondern eine Herzenssache.

Hoffnung auf das Ende der Pandemie



Das Texten fällt Felix Gerwig, der dieses Jahr am Weiler Kant-Gymnasium Abitur macht und im Schulchor mitgesungen hat, normalerweise schwer. Nicht so bei seiner ersten Ballade, die sich - ohne das Wort zu nennen - natürlich um Corona dreht, zum Zusammenhalt aufruft und Hoffnung auf das Ende der Pandemie weckt.