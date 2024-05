Ein Schüler ist bei einem Schulausflug am Schauinsland zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Die Bergwacht konnte den Schüler in einer aufwendigen Rettungsaktion mit Straßensperrung bergen.

Ein Schüler ist am Mittwoch bei einem Schulausflug am Schauinsland (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen Abhang hinuntergerutscht und zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Bergwacht mitteilte, wurde der Schüler durch den Sturz so verletzt, dass er nicht mehr laufen konnte und unter starken Schmerzen litt. Um den Schüler mit einem Seilzug zu retten, musste für kurze Zeit die Schauinslandstraße vollgesperrt werden. Bergwacht Schwarzwald e.V. Aufwendige Rettung mit Gebirgstrage Mit einer Gebirgstrage und einem Seilzug konnte die Bergwacht den Schüler aus Hessen im steilen Gelände retten. Durch starke Regenfälle war das Gelände sehr rutschig, die Bergretter mussten sich mit einem Seilzug absichern. Dazu musste die Schauinslandstraße L124 für ungefähr eine Stunde vollgesperrt werden. Wieso der Schüler bei dem Ausflug mit seiner Klasse den Abhang hinunterrutschte, ist noch unklar.