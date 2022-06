per Mail teilen

In Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis wird an Fronleichnam eine abgespeckte Version des Blumenteppichs geben. „Aufgrund der fortgeschrittenen Vegetation ist es dieses Jahr leider nicht möglich, den großen durchgehenden Blumenteppich zu legen“, so das Pfarramt. Aber es sollen wenigstens die vier Altarbilder gelegt werden. 2019 war der Blumenteppich ausgefallen: Die Blumen waren schon vor Fronleichnam verblüht.