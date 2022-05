Abgespeckte Fasnacht

Die Narrenzunft Rottweil plant zwei kleine Narrensprünge mit begrenzter Teilnehmerzahl. Demnach dürfen am Fastnachtsmontag und Fastnachtsdienstag jeweils höchstens 1.000 Narren unter 2G-Plus-Regeln morgens um acht Uhr durchs Schwarze Tor „jucken“, wie die Narren in Rottweil ihr Springen traditionell nennen. Die Sprünge am Nachmittag fallen aus. Auch die Zuschauerzahl soll begrenzt werden. Die Rahmenbedingungen für die Narrensprünge seien mit der Stadtverwaltung abgesprochen, heißt es. Nach der aktuellen Coronaverordnung des Landes sind Fastnachtsumzüge und vergleichbare Veranstaltungen in den jeweils gültigen Alarmstufen verboten.