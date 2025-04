Abenteuer Straßenbahn: Nachtschicht

Über 500 Fahrerinnen und Fahrer halten bei den Freiburger Verkehrsbetrieben das Netz am Laufen. Darunter Melanie und Edgar Schultz. Sie bringen Kinder zur Schule, Fans ins Stadion und Nachtschwärmer zum Feiern.

Freitags und Samstags fahren die meisten Bahnen in Freiburg im Halbstundentakt die ganze Nacht durch. Melanie Schultz fährt die, die feiern wollen in die Innenstadt. Am Bertoldsbrunnen, dem Verkehrsknoten, ist Partymeile. Später wird es ruhiger in den Bahnen und sie fährt die ersten müden Nachtschwärmer nach durchtanzter nacht wieder nach Hause. An den unwirtlichen Endhaltestellen muss sie zum Teil 20 Minuten Warten. Angst? "In diesem Job darfst du keine Angst haben", sagt sie. Und: "Wenn's brenzlig wird, rufe ich die Leitstelle an und die schickt die Polizei". Das sei ihr aber noch nie passiert.

