Genau vor einem Jahr ist auf einem Abschnitt der A81 ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde eingeführt worden. Dort hatte es immer wieder illegale Autorennen gegeben.

Im vergangenen Jahr waren 15 illegale Autorennen auf der A81 gemeldet worden, vier konnten bestätigt werden, so die Polizei in Konstanz. Das seien mehr als doppelt so viele, wie in den Vorjahren, als es noch kein Tempolimit gab. Das letzte bestätigte Autorennen war im September, so die Verkehrsbehörde.

Trotz Tempolimit wird auf A81 gerast

Die Beamten konnten die Raser ermitteln, zwei kamen aus der nahe gelegenen Schweiz. Im Nachbarland gilt Tempo 120 auf allen Autobahnen. Die Polizei hat seit der Einführung des Tempolimits zwischen Engen (Kreis Konstanz) und Geisingen (Kreis Tuttlingen) im vergangenen März 100 Kontrollen durchgeführt. Etwa dreieinhalb Prozent der Autofahrer war zu schnell unterwegs und wurde geblitzt. Das sei aber auf deutschen Autobahnen normal, so die Polizei. Der Rekord lag bei 230 Stundenkilometern, 100 Stundenkilometer zu viel. Das Tempolimit war vor einem Jahr wegen illegaler Autorennen auf der A81 eingeführt worden.