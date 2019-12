Die Züricher Flughafenfeuerwehr hat Mängel beim Fahrtraining. Das hat die Schweizer Stelle für Flugunfalluntersuchungen in einem jetzt veröffentlichten Untersuchungsbericht festgestellt. Der Bericht geht zurück auf einen Vorfall, der nun fast zwei Jahre zurück liegt, aber erst jetzt vollständig untersucht ist. Dabei waren sich ein Feuerwehrfahrzeug und ein startendes Flugzeug auf einer Pistenkreuzung gefährlich nahe gekommen. Das Feuerwehrfahrzeug war auf dem Rückweg von einem Einsatz. Zeitgleich wollte ein Airbus starten. Der Bodenradar löste einen Alarm aus. Der Fahrer des Löschfahrzeugs konnte deshalb eine Vollbremsung einleiten. Der Airbus überflog nur drei Sekunden später in zehn Metern Höhe die Kreuzung. In ihrem Schlussbericht stellt die Untersuchungsbehörde fest, dass die Feuerwehrkräfte am Flughafen Zürich zu wenig Gelegenheit haben, Einsätze auf den Pisten zu üben. Das fehlende Fahrtraining sei ein systematisches Sicherheitsproblem, das nun behoben werden soll.