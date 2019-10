per Mail teilen

In Zell im Wiesental ist am Dienstagabend die neue Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental offiziell eröffnet worden. Die neue Bildungseinrichtung für Menschen ab 55 will mehr sein als eine Volkshochschule für Senioren. Neben Vorträgen und Exkursionen werden zum Beispiel werden neue Fortbildungsmöglichkeiten angeboten.