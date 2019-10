Beim Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Traktor in der Nähe von Zell am Harmersbach ist am Freitag der Traktorfahrer schwer verletzt worden. Im Zug selbst wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Unfall an dem unbeschrankten und für landwirtschaftliche Zwecke genutzten Bahnübergang kommen konnte, ist noch unklar.