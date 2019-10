Vor 79 Jahren haben die Nazis in Südbaden alle Juden zusammengetrieben und nach Gurs deportiert. Zwei Frauen, die nur dank der Flucht überlebt haben, berichteten bei einem Zeitzeugengespräch.

Auch die Großeltern der ehemaligen Kenzingerin Alice Dreifuß Goldstein waren dabei. Sie überlebten das südfranzösische Lager in Gurs nicht. In Kenzingen (Kreis Emmendingen) stellt man sich inzwischen diesem dunklen Kapitel der Judenverfolgung. Die dortige Arbeitsgemeinschaft für Geschichte und Landeskunde hat über das Schicksal der jüdischen Familien in Kenzingen nun ein Buch herausgegeben. Zusammen mit Schülerinnen und Schülern hatte sie jetzt ein Zeitzeugengespräch organisiert und Alice Dreifuß Goldstein und Irène Epstein de Cou in die Aula des Kenzinger Gymnasiums eingeladen.