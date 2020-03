per Mail teilen

Wintersportler auf historischen Brettern in nostalgischer Wintersport-Kleidung haben sich auf dem Feldberg getroffen. Ihre Herausforderung: Mit Schwung elegant die Kurve kriegen.

Auf der Piste am Feldberg sind sie ein Hingucker, die historischen Skifahrer in Knickerbocker und Kniebundhose. Sie sehen schon ein wenig merkwürdig aus. Und so leicht haben sie es mit dem historischen Material auch nicht. Sind diese Skibretter überhaupt gewachst?





"Ich habe gestern zum ersten Mal Kerzenwachs draufgemacht und will das jetzt erst mal ausprobieren." Jürgen Denker, Nostalgischer Skifahrer aus Lauchringen

So hat es sich also angefühlt, das Skifahren vor hundert Jahren. Für den historischen Look haben die nostalgischen Skifahrer übrigens die Tageskarte vom Liftverbund Feldberg geschenkt bekommen. Ansonsten werden sie mit einem außergewöhnlichen Fahrgefühl für ihre Mühe belohnt.