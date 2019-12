per Mail teilen

Immer mehr Menschen wollen auf das Silvesterfeuerwerk verzichten und spenden Geld. Die Bürgerstiftung Willstätt hatte die Aktion gestartet. Die Gemeinde steht dahinter, immer mehr Privatpersonen und auch der Einzelhandel schließen sich an. Ein Lebensmittelgeschäft hat erklärt, in diesem Jahr erstmals keine Feuerwerksartikel zu verkaufen. Die Bürgerstiftung Willstätt hat bereits 8000 Euro zusammen bekommen. Mit dem Geld sollen Bäume gekauft und angepflanzt werden. Am 30. Dezember ist eine gemeinsame Aktion von Bürgerstiftung und Gemeinde geplant: die Bürger sollen überzeugt werden, kein Geld für Knaller und Raketen auszugeben und stattdessen zu spenden.