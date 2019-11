per Mail teilen

Die durch Felssturzgefahr betroffenen Bürger von Todtnau-Geschwend (Kreis Lörrach) sind am Montagabend informiert worden. 40 Bürger können noch immer nicht in ihre Häuser zurückkehren.

"Wo gehen wir mit unseren Kindern nach dem 20. Dezember hin?" Diese Frage stellte ein verzweifelter Vater, der mit seiner Familie das eigene Haus wegen der Felssturzgefahr verlassen musste, dem Bürgermeister. Der Vater war unter den rund 100 Zuhörern in Geschwend nicht der einzige mit Zweifeln daran, ob die Felssicherung in sechs Wochen beendet ist und sie Weihnachten wieder zuhause feiern können. Und selbst wenn: Nach den ersten zwei Felsen in diesem Jahr sind noch sechs weitere Felsen dran und der Bau eines Schutzzaunes. Für die Stadt Todtnau bedeutet das Kosten von weit mehr als einer Million Euro.

"Zwei Felsen warten nur auf den Abgang", sagt Projektleiter Frank Baumann von der Firma Sachtleben Mining. Seine Firma hat den Auftrag, insgesamt acht Felsblöcke zu sichern. In dem unwegsamen Hang oberhalb von Todtnau-Geschwend müssen Werkzeug und Material per Helikopter eingeflogen werden. Ob das noch diese oder erst nächste Woche geschieht, hängt auch vom Wetter ab. Die Felsen sollen mit einem sogenannten Spinnennetz daran gehindert werden, ins Tal zu stürzen.

In Todtnau-Geschwend sind zuletzt die Maßnahmen gegen den drohenden Felssturz vorbereitet worden. Dafür wurden auf dem betroffenen Gelände Bäume gefällt. Zwei Straßen waren deshalb ganztägig gesperrt. Rund eine Woche nach ihrer Evakuierung konnten inzwischen 30 der 70 ausquartierten Bewohner in ihre Häuser zurückkehren.