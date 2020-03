per Mail teilen

Der Vulkankrater Höwenegg bei Immendingen (Kreis Tuttlingen) ist als Unesco Geopoint ausgezeichnet worden. Fossilienfunde im Vulkankrater zeigen, dass dort schon Urpferde lebten.

Das Gebiet ist Teil des Hegau-Vulkanismus und zählt zu den besonderen Naturwundern der Schwäbischen Alb. Der Höwenegg mit dem türkisblauen Kratersee ist laut Unesco ein geologisches Kleinod. An kaum einem anderen Ort auf der Schwäbischen Alb könne man Erd- und Kulturgeschichte so nah und vielfältig erleben, heißt es in einer Mitteilung.

Der Höwenegg gilt als bedeutendste Fundstätte des dreizehigen Urpferdes Hipparion. Es ist der 29. Geopoint im Unesco Global Geopark Schwäbische Alb. Dieser erstreckt sich über ein Gebiet von rund 6.200 Quadratkilometern. Weltweit listet die Unesco derzeit 147 Geoparks auf.