Winzern geht Volksbegehren zum Schutz von Bienen zu weit

Viele Wein- und Obstbauern in Baden-Württemberg sind entsetzt vom Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Die Befürworter fordern unter anderem, dass die mit Pestiziden belasteten Flächen bis 2025 halbiert werden, dass Streuobstbestände geschützt werden und Pestizide in Naturschutzgebieten verboten werden. Letzteres bereitet vielen Bauern im Land Sorgen. Denn große Teile der Anbauflächen liegen hier in solchen Schutzgebieten.