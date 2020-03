Die Zollabfertigung in Weil am Rhein ist am Dienstagnachmittag für mehrere Stunden unterbrochen worden. Grund war eine ausgetretene Flüssigkeit aus einem Lastwagen. Zwei der rund 60 geladenen Metallfässer waren beschädigt, rund 100 Liter flossen tröpfchenweise heraus. Den rund 40 Feuerwehrleuten, zum Teil in Schutzanzügen, gelang es, die Flüssigkeit zu binden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um eine brennbare, leicht süßlich riechende Substanz, die jedoch ungefährlich für die menschliche Gesundheit war, so die Feuerwehr. Wegen des Einsatzes war die Zollabfertigung bis 16 Uhr unterbrochen. Auf der Schweizer Seite kam es zu einem langen LKW-Stau.