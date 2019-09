Am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein haben Zöllner einen Pilzsammler mit mehr als drei Kilogramm Speisepilzen gestoppt. Weil nur ein Kilogramm Wildpilze pro Tag und Person erlaubt sind, wurde der Rest beschlagnahmt - zur Freude des Lörracher Seniorenheims. Aus den gespendeten Pfifferlingen und Steinpilzen machte der Küchenchef den Bewohnern ein Pilzragout. Erst in der vergangenen Woche hatte deutsche Zöllner am Grenzübergang Laufenburg bei zwei Pilzsammlern aus der Schweiz neun Kilogramm Speisepilze gefunden.