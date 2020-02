Tausende feiern Burefasnacht

In Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) haben mehrere Tausend Menschen am Samstag die Burefasnacht gefeiert. Viele verfolgten - verkleidet und unverkleidet - das Guggenmonsterkonzert. Auch am Sonntag sollen die großen Fasnachtsumzüge in Weil am Rhein und in Lörrach-Hauingen wie geplant stattfinden. Das hatten die Verantwortlichen in den beiden Orten nach Beratungen zum Coronavirus vergangene Woche beschlossen. In Basel war die Fasnacht abgesagt worden. Die Schweiz hat wegen des Coronavirus alle Großveranstaltungen verboten.