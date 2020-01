Vierzehn Monate nach dem offiziellen Spatenstich in Weil am Rhein ist vom geplanten Shoppingcenter für 85 Millionen Euro nur eine Baugrube zu sehen. Nun sieht sich der Gemeinderat überraschend mit dem Wunsch des Bauherrn konfrontiert, in der „Dreiländergalerie“ nicht nur Läden, sondern auch Wohnungen unterzubringen. Vergangenen Herbst hatte die Nachricht für Aufsehen gesorgt, dass der Betreiber CEMAGG aus Karlsruhe nur 60 Prozent der Verkaufsfläche vermietet hat und die Eröffnung um ein Jahr verschieben muss. Dadurch dürfte sich die halbseitige Sperrung der B3, die unmittelbar am Center vorbeiführt, noch eine ganze Weile hinziehen.