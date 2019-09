In der Nacht zum Sonntag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Weil am Rhein-Haltingen gebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses, weshalb alle Bewohner sowie die der Nachbarhäuser evakuiert wurden. Als Quelle der Rauchentwicklung konnte die Feuerwehr einen Schmorbrand von Elektrogeräten in einem Kellerabteil ausfindig machen und den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.