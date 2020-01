Der Weiler Kulturamtsleiter Tonio Paßlick zieht eine positive Bilanz des Veranstaltungsjahres 2019. Das Kulturjahr war in der Grenzstadt durch Festivals und Ausstellungen der Museen geprägt. Mit der Ausstellung über den bedeutenden, aber in Deutschland wenig bekannten Architekten Balkrishna Doshi hat das Vitra Design Museum sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Der 92-jährige Architekt aus Indien gab sich die Ehre und reiste nach Weil am Rhein. Kleiner und jünger als das Design Museum ist das „Weiler Textilmuseum“, das seinen 25. Geburtstag feiern konnte. Mit der Ausstellung „Weil Welt Weit“ zeigte der Museumskreis im „Museum am Lindenplatz“, welche Produkte die Stadt Weil am Rhein in der Welt bekannt gemacht haben. Die Stühle von Vitra waren nur ein Beispiel. Viel Publikum lockten die beiden Großereignisse im Sommer: die Kinofilme beim Kieswerk Open Air und das Internationale Bläserfestival.