Auf dem früheren LONZA-Areal in Weil am Rhein kann bald die letzte Fabrikhalle abgerissen werden. Vorher müssen aber noch die dort lebenden Eidechsen eingefangen und umgesiedelt werden. Das Areal ist so groß wie sechs Fußballfelder und soll künftig als Gewerbefläche genutzt werden. Eingefangen werden die Mauereidechsen mit einer Angel, an deren Spitze eine kleine Schlinge befestigt ist. Die Schlinge wird über den Kopf der Eidechse geführt und blitzschnell zugezogen. Dann wird die Eidechse in einem Stoffbeutel ein paar Meter nach nebenan gebracht, in eine dafür geschaffene Ausgleichsfläche. Rund 50 Eidechsen sind schon eingefangen worden. Insgesamt kostet die Umsiedlung 80.000 Euro. Die Mauereidechse ist europaweit streng geschützt.