Vier Tage nach Aschermittwoch feiern Narren in Südbaden und in der Schweiz den Höhepunkt der Bauernfastnacht. Es ist das letzte Aufbäumen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.

Den größten Umzug gibt es von 13.30 Uhr an in der Innenstadt von Weil am Rhein (Kreis Lörrach) an der Grenze zur Schweiz. Dort haben sich den Angaben zufolge mehr als 3.000 Narren aus mehr als 120 Zünften aus ganz Baden-Württemberg angesagt. Es werden den Organisatoren zufolge wie in den Vorjahren bis zu 40.000 Zuschauer erwartet.

Bloß keine Angst vor der Hexe zeigen: Ein Mädchen in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) beim Umzug der Bauernfastnacht (Archiv). SWR

Großer Umzug in Lörrach

Auch in Lörrach-Hauingen zieht ab 13:30 Uhr ein großer Umzug durch die Straßen - über 150 Zünfte nehmen daran teil. In Sulzburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) kommen am Nachmittag (14.11 Uhr) laut Ankündigung rund 100 Narrenzünfte und Musikgruppen mit insgesamt rund 3.000 Teilnehmern zusammen.

Dichtes Gedränge herrscht Sonntagabend sicher auch beim traditionellen Chienbäseumzug im schweizerischen Liestal. Bei diesem Feuerspektakel werden riesige Holzfackeln durch die Altstadt getragen, begleitet von brennenden Feuerwagen. Am Montagfrüh um 4 Uhr beginnt schließlich der Basler Morgenstreich. Mehr als 10.000 Trommler und Piccolospieler ziehen dann durch die Basler Altstadtgassen.

Letztes Aufbäumen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht

Das Narrentreiben im südlichen Baden-Württemberg ist das letzte Aufbäumen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht vor der Fastenzeit. Die Narren entlang der deutsch-schweizerischen Grenze feiern erst nach dem Aschermittwoch, weil sie sich an einem älteren Kalender orientieren und somit närrische Nachzügler sind.