In Weil am Rhein - Friedlingen ist in den frühen Morgenstunden in einem Lokal ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Weil bekämpft derzeit das Feuer noch, die Flammen sind aber weitgehend gelöscht. Aus Sicherheitsgründen ist noch in der Nacht ein angrenzendes Hotel teilgeräumt worden. Verletzt wurde niemand. Die Gäste des Hotels werden von den Rettungskräften betreut. Zur Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Hauptstraße in Weil-Friedlingen ist derzeit großräumig gesperrt.