Junge Muslime werden am Neujahrsmorgen in Waldshut-Tiengen, Blumberg und in Freiburg die Straßen kehren und sie von den Überresten der Silvesternacht befreien. Organisiert wird die bundesweite Putzaktion von der Ahmadiyya, der muslimischen Jugendorganisation. Der Jugendverband will zu Beginn des neuen Jahres ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement setzen.