Im Landkreis Waldshut gibt es seit der Einführung der Biotonne zu Jahresbeginn massive Probleme bei der Müllabfuhr. Beim Amt für

Abfallwirtschaft sind Telefonleitungen wegen der hohen Zahl der Beschwerden und Anfragen überlastet. Übervolle Mülltonnen und Berge von

Müllsäcken säumen seit Tagen die Straßen in vielen Gemeinden des Landkreises Waldshut. Das hat gleich mehrere Gründe: zum einen ist das

Müllaufkommen wegen der Feiertage deutlich höher. Und dann wurde auch noch zeitgleich die Leerung des Restmülls auf einen 14-Tage Rhythmus umgestellt. Aber auch das hat nicht überall geklappt. Hinzu kommt, daß die Biotonne wegen Produktionsengpässen noch gar nicht an alle Haushalte ausgeliefert wurde. Die Betroffenen sollen als Ersatz einen kostenlosen Müllsack bekommen. In einigen Geschäften sind auch die zusätzlichen Müllsäcke seit Tagen ausverkauft. Bis Mitte Januar sollen die Probleme behoben sein.