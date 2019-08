per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer Hochrhein Bodensee wehrt sich mit einer Petition gegen zusätzliche Auflagen bei Geschäftsreisen in EU-Nachbarländer. Sie spricht von unnötiger Bürokratie. Vor allem an der deutsch-französischen Grenze haben neue Vorgaben für Unmut gesorgt. Diese gelten auch für die Schweiz. Danach müssen Beschäftigte bei jedem Grenzübertritt nachweisen, dass sie in ihrem Heimatland Sozialversicherungsabgaben zahlen. Bei mehr als 50.000 Unterschriften muss der Petitionsausschuss des Bundestages sich mit dem Thema befassen.