Einmal ein Millionär sein, davon träumte ein 27 Jahre alter Mann aus Waldshut-Tiengen. Das Amtsgericht Waldshut verurteilte ihn zu zwei Jahren Haft, weil er seinen Traum auf illegale Weise wahr gemacht hat. Als er bemerkte, dass sein Plan nicht funktionierte, stellte er sich der Polizei. Der 27-Jährige war bei einer Bank in Waldshut angestellt. Kurz vor Feierabend machte er zuerst den offiziellen Kassenabschluss und überwies sich danach unbemerkt selbst mal schnell 999.999 Euro und 99 Cent. Eigentlich habe er eine Million umbuchen wollen, so der geständige Angeklagte. Doch so viele Ziffern habe das Buchungssystem nicht zugelassen. Wissend, dass die Bank am nächsten Tag wegen einer Betriebsversammlung geschlossen war und der Betrug nicht sofort bemerkt würde, buchte er noch am selben Abend einen Flug nach Las Vegas. Dort ging er spielen und einkaufen, bis er merkte, dass seine Rechnung nicht aufging. Die Bank hatte alle seine Konten sperren lassen.