Nach dem Vorfall im Europa-Park Rust (Ortenaukreis) hat sich jetzt der Betreiber des Freizeitparks geäußert. Am Dienstag war an einer Achterbahn eine Kette gerissen. Die 24 Insassen der Bahn blieben unverletzt. Die 40 Meter hohe Achterbahn aus Holz sei in diesem Frühjahr vom TÜV Süd geprüft worden, sagte eine Sprecherin des Europa-Parks dem SWR. Die Sicherheitsmaßnahmen seien sehr hoch. Die Anlage werde in regelmäßigen Intervallen nach Hersteller- und TÜV-Vorgaben überprüft. Die betreffende Kette an der Achterbahn dient zum Hochziehen des Zuges. Verschleißerscheinungen hätten dazu geführt, dass die Kette gerissen sei. Laut dem Freizeitpark führte "eine Inhomogenität im Gefüge des Stahls zum Riss". Nach einem Austausch der Kette und Testfahrten habe die Achterbahn "Wodan" am Mittwoch wieder den Betrieb aufgenommen, teilte der Europa-Park inzwischen via Facebook mit.