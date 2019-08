Eine schreckliche Vorstellung für die Eltern: Das eigene Kind kommt tagelang nicht nach Hause. So ging es einer Familie in Kenzingen im Kreis Emmendingen - bis der Junge in Budapest aufgetaucht ist.

Die Polizei hat den Jungen aus Kenzingen etwa 1.100 Kilometer von seinem Heimatort entfernt in Budapest gefunden. Zuvor hatte ihn die ungarische Polizei kontrolliert. Er sei aufgefallen, weil er keinen Ausweis bei sich gehabt habe. Der Junge sei eigenständig von Kenzingen nach Budapest gekommen. Er ist wohlauf und wird wieder nach Deutschland gebracht. Ein Junge wartet am Bahnhof (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/JOKER Mehrere Tage vermisst Die Eltern hatten ihn am Samstag als vermisst gemeldet. Warum der Junge weggelaufen war, will die Polizei wegen des Persönlichkeitsschutzes nicht sagen. Zuerst war vermutet worden, dass er sich in Berlin der Rapper-Szene anschließen wollte.