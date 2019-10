In der Region ist Martin Löffler kein Unbekannter: der neue Bürgermeister von Müllheim ist Noch-Rathauschef in Heitersheim. Ein Karrieresprung mit Folgen.

59 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang: Damit hat in Müllheim niemand gerechnet. Auch der Wahlsieger selbst, Martin Löffler, war überrascht: "Ich war vom Ergebnis überwältigt, weil das natürlich nicht zu erwarten war bei dem starken Bewerberfeld, dass ich im ersten Wahlgang gleich mit so einem Abstand und mit fast 60 Prozent gewählt werde. Das ist ein Traumergebnis."

Löffler kehrt Heitersheim den Rücken

Der Neustart in Müllheim Anfang 2020 bedeutet aber auch, dass Löffler nur noch drei Monate lang als Bürgermeister in Heitersheim wirken kann. In einer Gemeinde, in der die Arbeit nicht immer einfach war. Ob jüngst die Debatte um das Malteserschloss, in das nun doch keine Privatschule einziehen soll, oder die Diskussion um die Nordumfahrung: Martin Löffler bekam viel Gegenwind. Nicht immer fair, wie der Erste stellvertretende Bürgermeister, Harald Höfler, findet: "Ich kann’s nachvollziehen, weil er die letzten zwei, drei Jahre auf persönlicher Ebene oft massiv angegangen wurde, auch unter der Gürtellinie. Da hat er viel aushalten müssen."

Neue Aufgaben warten

Die Wahl ist für Löffler ein Karrieresprung: Die Gemeinde Heitersheim mit gut 6.000 Einwohnern tauscht er gegen Müllheim ein, das mehr als 19.000 Einwohner hat. Ein Zuckerschlecken wir das aber nicht: "In Müllheim gibt’s vor allem das Problem, dass die Finanzen in Ordnung zu bringen sind. Das ist das Allererste, was wir angehen müssen, weil die Stadt wieder handlungsfähig werden muss. In der Innenstadt ist viel zu tun, da gibt’s sicher Möglichkeiten, den Innenstadthandel wiederzubeleben."

Heitersheim muss neu suchen

Löfflers aktueller Stellvertreter in Heitersheim, Harald Höfler, blickt bang in die Zukunft: "Für Heitersheim ist das eine, finde ich, traurige Geschichte und eine schwierige Situation. Jetzt geht es darum, geeignete Nachfolgerinnen oder Nachfolger zu finden. Und das ist aus meiner Sicht in dieser heutigen Zeit nicht einfach."

Schwierige Aufgabe

Heitersheim ist als eine Gemeinde bekannt, in der es in der Vergangenheit hoch emotionale Debatten gab und in der von Spaltung die Rede ist. Wer auch immer Löffler folgt, hat viel zu tun.